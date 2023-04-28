Перші данські Caesar вже заступили на бойове чергування в Україні — Резніков

Данія передала Україні перші самохідні артилерійські установки Caesar. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на прес-конференції.

Він нагадав, що у серпні 2022 року Україна та Данія запустили проєкт із отримання САУ Caesar. Раніше країна замовила дивізіон цих модернізованих французьких гармат для власної армії.

«Ми вели переговори, непростий був проект. Сьогодні хочу вам похвалитися, заїхали перші Caesar в Україну, виробництво Франції, але це данські Caesar», — сказав міністр.

Резніков наголосив, що САУ вже заступили на бойове чергування.

Нагадаємо, усього Данія обіцяла передати 19 САУ Caesar. Навчання їхніх екіпажів уже закінчено.

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