Тилових воєнкомів відправлять на фронт — міністр оборони

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти керівників військкоматів (ТЦК) на фронт, а на їхні місця призначати військових, які отримали порання.

Про це повідомив на пресконференції міністр оборони Олексій Резніков.

«Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному — переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у ТЦК — ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», — наголосив міністр.

Реформа військкоматів та що це за система «Оберіг»

Резніков розповів, що реформа військкоматів «давно вже на часі» і зараз цим питанням займається нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Крім того, Міноборони разом з Міністерством цифрової трансформації розвиває проєкт «Оберіг».

«Оберіг» — це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який є автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, призначеною для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників) для забезпечення військового обліку громадян.

«Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю що 90 відсотків хлопців порушники закону. Система дуже проста — Мін’юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично», — пояснив Резніков, як працюватиме ця система.

За його словами, це дозволить зменшити навантаження на ТЦК і виріши кадрове рішення.

«Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями», — зазначив він.

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