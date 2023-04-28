Світова прем’єра польсько-української короткометражки «Як це було» відбудеться у Каннах

На Канському фестивалі у головному конкурсі короткометражних фільмів відбудеться світова прем’єра короткометражної польсько-української драми “Як це було”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Світова прем’єра короткометражної польсько-української драми української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура “Як це було” відбудеться у головному конкурсі короткометражних фільмів 76-го Каннського кінофестивалю”, – йдеться у повідомленні.

Цьогоріч це єдиний фільм, який представляє Україну на Каннському кінофестивалі.

Події фільму відбуваються взимку 2023 року у Києві. Героїня фільму повертається з-за кордону додому вперше після початку війни в Україні.

За сюжетом, Лера майже рік живе в Берліні після початку війни в Україні. Вона не почувається добре у Берліні й ухвалює імпульсивне рішення поїхати до Києва вперше за весь час війни. Дорогою до Києва вона дізнається, що її родина не в українській столиці та приїде лише наступного дня. Тож героїня зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить день, як колись до війни. Вранці Лера зустрічає свою маму і сестру, і нарешті відчуває себе вдома. Але все ще сумнівається, чи залишиться вона у Києві, чи поїде назад у Берлін.

Зйомки стрічки проходили у Києві та Берліні в січні 2023 року. Фільм створено та профінансовано продакшном Exa studio.

Ролі у фільмі виконали Валерія Березовська, Кирило Земляний. Автори сценарію та режисери – Анастасія Солоневич та Дам’ян Коцур. Продюсер фільму – Піотр Стечек.

Каннський кінофестиваль цьогоріч проходитиме з 16 до 27 травня.

Як повідомлялося, Каннський кінофестиваль – міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку в курортному місті Канни (Франція).