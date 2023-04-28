Гурт «Антитіла» анонсував концерт у Ялті

Український гурт «Антитіла» відкрив передпродаж квитків на стадіонне шоу в Ялті на 23 серпня 2024 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні гурту в Інстаграм.

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«Антитіла оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон «Авангард», – йдеться в дописі.

Як зазначається, «Антитіла» впевнені, що влітку 2024 року можна буде зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і «прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму».

«Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями», – йдеться в анонсі.

Гурт уточнює, що зіграє на концерті свої найкращі пісні, які люблять і знають українці.

«І разом святкуватимемо українську Перемогу!», – додали “Атитіла”.