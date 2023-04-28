У Київській опері 17 травня стартує цикл концертів «Титани сучасної української музики»

У Київській опері (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва) з 17 до 19 -го травня відбудуться концерти гурту Aviator та співаків Віктора Павліка й Марії Бурмаки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“До повномасштабного вторгнення кожен із цих артистів був неповторним у своїй музичній ніші, та з 24 лютого 2022 року кожен з них став на оборону своєї країни на музичному “фронті”, – зазначають у релізі.
Повідомляється, що цикл концертів 17 травня відкриє гурт Aviator, наступного дня співатиме Марія Бурмака, а 19 травня – Віктор Павлік. Виступи відбудуться на “сцені-укритті” театру.
“В акустичних сольних концертах музиканти виконуватимуть як гучні хіти зі свого репертуару, так і недавні прем’єри”, – інформують у Київській опері.
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