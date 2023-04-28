В Украерорусі назвали головну умову для відновлення польотів цивільної авіації

Польоти цивільної авіації в Україні можуть відновити лише за умови стовідсоткового гарантування безпеки у повітряному просторі. Про це у коментарі телеканалу Київ повідомила Оксана Ожигова, заступниця директора Украероруху з адміністративних питань.

«Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо «небезпека». Все що пов’язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано», — наголосила вона.

За її словами, Украерорух та українські авіакомпанії роблять усе необхідне, щоби якомога швидше відновити польоти, коли це стане можливим. Однак Ожигова наголосила, що це лише підготовча робота.

Нагадаємо, міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів, що в Україні «наполегливо працюють» для відновлення авіарейсів та відкриттям авіапростору для цивільних літаків. Зокрема, українські пілоти тренуються на авіасимуляторах у Франції, щоби не втратити свої навички.

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