Україна представила національний стенд на книжковому ярмарку в Лейпцигу

У перший день роботи книжкового ярмарку в німецькому Лейпцигу відбулось урочисте відкриття українського стенда під гаслом «Sensitive Content» («Чутливий вміст»).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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У заході взяли участь, зокрема, директор ярмарку Олівер Цілле, заступниця директора Українського інституту книги Олена Одинока, директор Goethe-Institut в Україні Фабіан Мюльталер, директор «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта, радник-посланник Посольства України в Німеччині Максим Ємельянов, керівниця Українського інституту в Німеччині Катерина Ріц-Ракул, керівник робочої групи Федеральної агенції політичної освіти Катерина Стецевич.

“Основною темою стенда є проєкт Дарії Білої та Софії Гупаловської, вперше представлений на Лондонському книжковому ярмарку, — експозиція «Зруйнована бібліотека» з меблями закладів, пошкоджених унаслідок обстрілів”, – зазначили у МКІП.

На український національний стенд завітала держміністр з питань культури і медіа ФРН Клаудія Рот, німецький дипломат і журналіст Ральф Бесте, очільник департаменту культури та комунікацій Федерального міністерства закордонних справ, менеджер культурних проєктів Creative Europe Арно Паскалі, директор Федерації європейських видавців Анна Бергман, партнери по проєкту Tales of EUkraine, зокрема Асоціація німецьких видавців та книгорозповсюджувачів.

Українську програму заходів відкрила дискусія про найкращий книжковий дизайн України та світу за участю координаторки літературних проєктів Goethe-Institut в Україні Марії Шубчик, піарниці німецької премії Stiftung Buchkunst за книжковий дизайн Carolin Blöink та директора «Книжкового арсеналу» Юлії Козловець.

Крім того, на українському стенді відбулася розмова про військову фотографію з кінорежисером Оксаною Карпович, яку модерувала перекладачка та журналістка Катерина Міщенко. Про деколонізацію та звільнення з тіні імперії говорили перекладачка Катерина Ботанова, поет, перекладач, філософ, перекладач, теоретик культури Овідіу Тішінделяну та Олеся Островська-Люта.

Національний стенд України з власною програмою заходів представлений на ярмарку завдяки спільним зусиллям Лейпцизького книжкового ярмарку, уповноваженої федерального уряду з питань культури та ЗМІ, Neustart Kultur, Українського інституту книги, Goethe-Institut в Україні, Міністерства культури та інформаційної політики України, посольства України у ФРН, Українського інституту, Книжкового Арсеналу, видавництва Meridian Czernowitz, Віденського Інституту наук про людину та Федеральної агенції політичної освіти Німеччини.