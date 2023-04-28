Послушник Почаївської лаври отримав підозру за вихваляння окупантів (фото)

Служба безпеки України повідомила про підозру послушнику Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП), який виправдовував російську агресію
48-річний чоловік у заборонених російських соцмережах активно вихваляв вище військово-політичне керівництво рф та намагався дискредитувати українських військових.
Зокрема, як видно на оприлюднених СБУ світлинах, послушник поширював пости, у яких Бахмут називався «містом військової слави вагнера», а окупанти — «борцями з нацизмом».
В Офісі генрокурора уточнили, що чоловік розпочав публікувати матеріали із глорифікацією загарбників ще у березні 2022 року. У лаврі він проживає з 2017 року проживає на території Почаївської лаври та має непогашену судимість за вбивство.
Послушнику оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Зараз вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
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