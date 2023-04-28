Кабмін змінив порядок бронювання під час мобілізації

28 квітня Кабінет міністрів схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з новими правилами тепер необхідно у строк не більше ніж 5 робочих днів органам державної влади, іншими державним органам подати списки з відповідними працівниками до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки). Там їх мають перевірити та погодити.

Далі Генштаб (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) протягом 10 робочих днів має схвалити та передати ці списки до Мінекономіки. У свою чергу Мінекономіки має у строк не більше 5 робочих днів прийняти рішення про бронювання військовозобовʼязаних.

Після цього військовозобов’язаний має бути зарахований протягом 5 робочих днів на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (військкоматом).

Нагадаємо, Кабмін ще 27 січня затвердив Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. У початковому варіанті документу не заначалися конкретні строки подачі та перевірки списків різними установами.

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