Ірина Венедіктова стала послом у ще одній країні

Колишня генпрокурор Ірина Венедіктова призначена послом України у Ліхтенштейні. Одночасно вона продовжить очолювати диппредставництво і у сусідній Швейцарії.

Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 28 квітня.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом», — йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора . 17 листопада президент призначив її послом у Швейцарії.

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