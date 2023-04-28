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«Доступні ліки»: як безкоштовно отримати медикаменти в Україні (інструкція)

28.04.2023

Реімбурсація ліків — це повне або часткове відшкодування аптекам вартості лікарських виробів, які пацієнт отримав на підставі виписаного рецепта. В Україні така послуга діє в межах Програми медичних гарантій, яка забезпечує громадянам доступ до безкоштовної допомоги.

Chas News пояснює, як отримати безплатні ліки в Україні.

Програма «Доступні ліки»

Для фінансування безкоштовних медпрепаратів урядом України була створена програма «Доступні ліки». Вона поширюється на відшкодування ліків проти тих захворювань, які часто призводять до інвалідності і смерті пацієнтів:

  • серцево-судинні захворювання;
  • бронхіальна астма;
  • цукровий та нецукровий діабет;
  • розлади психіки та поведінки;
  • епілепсія;
  • хвороба Паркінсона;
  • хронічне обструктивне захворювання легень;
  • потреба в імуносупресії.

Як отримати безкоштовні ліки

Щоб отримати ліки за програмою потрібно:

  • Звернутися до сімейного лікаря або в центр надання первинної медичної допомоги (для ВПО, які не мають зв’язку із сімейним лікарем). Там отримати електронний рецепт, де вказано міжнародну назву препарату — діючу речовину.
  • На мобільний телефон пацієнта прийде смс із номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Електронний рецепт також можна надрукувати у вигляді інформаційної пам’ятки.
  • Звернутись до аптеки з наліпкою на дверях «Тут є «Доступні ліки» та повідомити працівнику номер рецепта. Якщо необхідного препарату немає, фармацевт запропонує ті медикаменти, за які потрібно доплатити.

    • На період дії воєнного стану на «Доступні ліки» та інсулін дозволено використовувати не тільки електронні, а й паперові рецепти. 

    Які препарати входять до програми «Доступні ліки»

    До реєстру, оновленого в лютому 2023 року, входять 486 позицій препаратів, у яких є такі активні речовини:

    • Серцево-судинні захворювання:
  • Аміодарон (Amiodarone)
  • Амлодипін (Amlodipine)
  • Атенолол (Atenolol)
  • Ацетилсаліцилова кислота  (Acetylsalicylic acid)
  • Варфарин (Warfarin)
  • Верапаміл (Verapamil) та інші.

    • Бронхіальна астма:

  • Беклометазон (Beclometasone)
  • Будесонід (Budesonide)
  • Сальбутамол (Salbutamol)

    • Діабет II типу:

  • Метформін (Metformin)
  • Гліклазид (Gliclazide)
  • Глібенкламід (Glibenclamidum)

    • Повний перелік безкоштовних ліків доступний тут.

     