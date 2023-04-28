«Доступні ліки»: як безкоштовно отримати медикаменти в Україні (інструкція)

Реімбурсація ліків — це повне або часткове відшкодування аптекам вартості лікарських виробів, які пацієнт отримав на підставі виписаного рецепта. В Україні така послуга діє в межах Програми медичних гарантій, яка забезпечує громадянам доступ до безкоштовної допомоги.

Chas News пояснює, як отримати безплатні ліки в Україні.

Програма «Доступні ліки»

Для фінансування безкоштовних медпрепаратів урядом України була створена програма «Доступні ліки». Вона поширюється на відшкодування ліків проти тих захворювань, які часто призводять до інвалідності і смерті пацієнтів:

серцево-судинні захворювання;

бронхіальна астма;

цукровий та нецукровий діабет;

розлади психіки та поведінки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона;

хронічне обструктивне захворювання легень;

потреба в імуносупресії.

Як отримати безкоштовні ліки

Щоб отримати ліки за програмою потрібно:

Звернутися до сімейного лікаря або в центр надання первинної медичної допомоги (для ВПО, які не мають зв’язку із сімейним лікарем). Там отримати електронний рецепт, де вказано міжнародну назву препарату — діючу речовину.

На мобільний телефон пацієнта прийде смс із номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Електронний рецепт також можна надрукувати у вигляді інформаційної пам’ятки.

Звернутись до аптеки з наліпкою на дверях «Тут є «Доступні ліки» та повідомити працівнику номер рецепта. Якщо необхідного препарату немає, фармацевт запропонує ті медикаменти, за які потрібно доплатити.

На період дії воєнного стану на «Доступні ліки» та інсулін дозволено використовувати не тільки електронні, а й паперові рецепти.

Які препарати входять до програми «Доступні ліки»

До реєстру, оновленого в лютому 2023 року, входять 486 позицій препаратів, у яких є такі активні речовини:

Серцево-судинні захворювання:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)

Варфарин (Warfarin)

Верапаміл (Verapamil) та інші.

Бронхіальна астма:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

Діабет II типу:

Метформін (Metformin)

Гліклазид (Gliclazide)

Глібенкламід (Glibenclamidum)

Повний перелік безкоштовних ліків доступний тут.