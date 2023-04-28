«Доступні ліки»: як безкоштовно отримати медикаменти в Україні (інструкція)

Реімбурсація ліків — це повне або часткове відшкодування аптекам вартості лікарських виробів, які пацієнт отримав на підставі виписаного рецепта. В Україні така послуга діє в межах Програми медичних гарантій, яка забезпечує громадянам доступ до безкоштовної допомоги.
Chas News пояснює, як отримати безплатні ліки в Україні.
Програма «Доступні ліки»
Для фінансування безкоштовних медпрепаратів урядом України була створена програма «Доступні ліки». Вона поширюється на відшкодування ліків проти тих захворювань, які часто призводять до інвалідності і смерті пацієнтів:
- серцево-судинні захворювання;
- бронхіальна астма;
- цукровий та нецукровий діабет;
- розлади психіки та поведінки;
- епілепсія;
- хвороба Паркінсона;
- хронічне обструктивне захворювання легень;
- потреба в імуносупресії.
Як отримати безкоштовні ліки
Щоб отримати ліки за програмою потрібно:
На період дії воєнного стану на «Доступні ліки» та інсулін дозволено використовувати не тільки електронні, а й паперові рецепти.
Які препарати входять до програми «Доступні ліки»
До реєстру, оновленого в лютому 2023 року, входять 486 позицій препаратів, у яких є такі активні речовини:
- Серцево-судинні захворювання:
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Бронхіальна астма:
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Діабет II типу:
Повний перелік безкоштовних ліків доступний тут.