В Україні заочно судитимуть лікарку з Маріуполя, яка видала окупантам поранених військових

В Україні заочно судитимуть лікарку-офтальмолога, яка у березні 2022 року видала окупантам сімох поранених українських військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Її ім’я не назвали, проте раніше радник мера міста Петро Андрющенко писав, що військових видала лікарка Валентина Чехова.

Жінка працювала в обласній лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі. У березні 2022 року на момент захоплення росіянами у медзакладі перебували не менше 7 військовослужбовців ЗСУ. Аби приховати цей факт від окупантів, персонал лікарні перевдягнув військових у цивільний одяг.

Проте лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока під час проведення медичного обходу добровільно передала окупантам відомості про перебування тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ. Після цього їх захопили у полон, де «піддали фізичним та моральним знущанням».

Розслідування у цій справі вело СБУ. Обвинувальний вирок вже передали до суду. Лікарку обвинувачують за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада в умовах воєнного стану).

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