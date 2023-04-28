Суд відправив за ґрати трьох бойовиків «л/днр»: їх взяли у полон під Бахмутом та Авдіївкою

Суд призначив 12 років позбавлення волі трьом бойовикам «л/днр», які брали участь у штурмі українських міст на сході України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Українські військові захопили бойовиків у полон біля Бахмута і Авдіївки.

Одним із засуджених є навідник-оператор танка «3-ї окремої мотострілецької бригади «Беркут» із позивним «Светляк».

У лютому 2023 року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Там на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон.

Також реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі «народної міліції лнр». У полон його захопили у грудні 2022 року біля селища Спірне Бахмутського району.

Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного росіянами «міністерства оборони днр». Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

Суд визнав бойовиків винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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