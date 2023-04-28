Україна отримала грант від США у $1,25 млрд: на що підуть ці кошти

28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від США.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Ці кошти спрямують на забезпечення пенсійних виплат, допомогу вимушеним переселенцям та зарплати працівників охорони здоров’я і співробітникам ДСНС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від США близько $16,7 млрд у формі грантів.

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