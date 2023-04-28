Кабмін продовжив до кінця літа дію пільгових тарифів на газ

28 квітня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО) до 31 серпня.

Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.

Відповідно до Положення компанії групи «Нафтогаз» мають постачати газ за пільговими цінами газопостачальним компаніям, підприємствам, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, а також для ТЕС та ТЕЦ.

Попередня редакція передбачала, що це режим діятиме до 30 квітня.

Раніше Кабмін продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для українців до 31 травня.

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