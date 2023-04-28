Європейські країни досягли компромісу щодо імпорту агропродукції з України

Єврокомісія, Польща, Угорщина, Болгарія та Румунія досягли згоди щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої обмежили раніше.

Про це заявив віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс.

«Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та п’ятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію», — сказав Домбровскіс.

Він додав, що Єврокомісія запропонувала накласти обмеження лише на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникового насіння. Також ЄС виділить пакет підтримки у розмірі €100 млн для постраждалих фермерів.

В обмін на це країни ЄС скасують заборону на імпорт української продукції.

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