29 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 квітня
Сьогодні в Україні відзначають Всеукраїнський день футболу. В цей день 1992 року збірна Україна провела свій перший матч в історії. «Синьо-жовті» програли в Ужгороді команді Угорщини 1:3. Єдиний гол українців забив форвард одеського «Чорноморця» Іван Гецко (на фото).
В Данії відзначають День народження принцеси Бенедикти.
В Японії — День Сьова — день народження Хірохіто, або Імператора Сьова (1901—1989).
А ще сьогодні — Міжнародний день танцю. Його відзначають у день народження французького хореографа і реформатора балету Жана-Жоржа Новерра (1727—1810).
Яке релігійне свято 29 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.
Вони були сестрами, жили в III—IV століттях недалеко від міста Аквілеї (Італія). Рано залишились сиротами і вели благочестиве життя, відмовляючи усім залицяльникам.
За переказами, імператор прочув про їхню неприступність і відправив до Македонії, щоб вони там могли вибрати собі женихів.
Дівчата не забажали відмовлятися від своєї віри і виходити заміж. Місцевий правитель хотів примусити їх до того силою, але невідома сила позбавила його розуму. Тоді двох старших засудили до страти у полум’ї, а молодшу віддали до будинку розпусти. Вона намагалася звідти втекти, але її настигла стріла охоронця.
День ангела 29 квітня
Іменини в цей день святкують Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло, Тимофій, Феодора.
Які історичні події стались 29 квітня
1429 — у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д’Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан.
1624 — Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.
1661 — китайські війська зайняли острів Тайвань.
1770 — британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.
1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.
1913 — шведський інженер Гідеон Сундбек запатентував в США застібку-блискавку.
1945 — американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау.
1945 — Адольф Гітлер одружився на Єві Браун.
1975 — останні американські війська покинули В’єтнам.
1982 — населення Китаю перевищило 1 млрд людей.
1992 — національна збірна України з футболу провела свій перший матч.
2011 — весілля британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Хто народився 29 квітня
1727 — Жан-Жорж Новерр, французький хореограф, реформатор балету.
1785 — Карл Дрез, німецький винахідник, творець велосипеда, друкарської машинки і дрезини.
1854 — Анрі Пуанкаре, французький математик, фізик, філософ.
1893 — Гарольд Клейтон Юрі, американський хімік, лауреат Нобелівської премії 1934 року.
1899 — Дюк Еллінгтон, американський джазовий музикант, керівник оркестру.
1901 — Хірохіто, Імператор Сьова, 124-й імператор Японії (1926—1989).
1919 — Жерар Урі, французький кінорежисер.
1958 — Мішель Пфайффер, американська кіноакторка.
1970 — Ума Турман, американська акторка.
1970 — Андре Агассі, американський тенісист.
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