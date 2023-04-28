29 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 квітня

Сьогодні в Україні відзначають Всеукраїнський день футболу. В цей день 1992 року збірна Україна провела свій перший матч в історії. «Синьо-жовті» програли в Ужгороді команді Угорщини 1:3. Єдиний гол українців забив форвард одеського «Чорноморця» Іван Гецко (на фото).

В Данії відзначають День народження принцеси Бенедикти.

В Японії — День Сьова — день народження Хірохіто, або Імператора Сьова (1901—1989).

А ще сьогодні — Міжнародний день танцю. Його відзначають у день народження французького хореографа і реформатора балету Жана-Жоржа Новерра (1727—1810).

Яке релігійне свято 29 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.

Вони були сестрами, жили в III—IV століттях недалеко від міста Аквілеї (Італія). Рано залишились сиротами і вели благочестиве життя, відмовляючи усім залицяльникам.

За переказами, імператор прочув про їхню неприступність і відправив до Македонії, щоб вони там могли вибрати собі женихів.

Дівчата не забажали відмовлятися від своєї віри і виходити заміж. Місцевий правитель хотів примусити їх до того силою, але невідома сила позбавила його розуму. Тоді двох старших засудили до страти у полум’ї, а молодшу віддали до будинку розпусти. Вона намагалася звідти втекти, але її настигла стріла охоронця.

День ангела 29 квітня

Іменини в цей день святкують Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло, Тимофій, Феодора.

Які історичні події стались 29 квітня

1429 — у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д’Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан.

1624 — Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

1661 — китайські війська зайняли острів Тайвань.

1770 — британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.

1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.

1913 — шведський інженер Гідеон Сундбек запатентував в США застібку-блискавку.

1945 — американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау.

1945 — Адольф Гітлер одружився на Єві Браун.

1975 — останні американські війська покинули В’єтнам.

1982 — населення Китаю перевищило 1 млрд людей.

1992 — національна збірна України з футболу провела свій перший матч.

2011 — весілля британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Хто народився 29 квітня

1727 — Жан-Жорж Новерр, французький хореограф, реформатор балету.

1785 — Карл Дрез, німецький винахідник, творець велосипеда, друкарської машинки і дрезини.

1854 — Анрі Пуанкаре, французький математик, фізик, філософ.

1893 — Гарольд Клейтон Юрі, американський хімік, лауреат Нобелівської премії 1934 року.

1899 — Дюк Еллінгтон, американський джазовий музикант, керівник оркестру.

1901 — Хірохіто, Імператор Сьова, 124-й імператор Японії (1926—1989).

1919 — Жерар Урі, французький кінорежисер.

1958 — Мішель Пфайффер, американська кіноакторка.

1970 — Ума Турман, американська акторка.

1970 — Андре Агассі, американський тенісист.

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