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Британська розвідка назвала можливі цілі ракетного удару росіян 28 квітня

29.04.2023

Масована ракетна атака, яку окупанти влаштували 28 квітня свідчать про те, що росія перестала використовувати далекобійні удари. У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж узимку, і навряд чи вона була націлена на енергетичну інфраструктуру України.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Великобританії.

У відомстві зазначають, що існує реальна можливість того, що росія намагалася перехопити українські резервні частини та військові поставки, які нещодавно надійшли до України.

«Росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет передбачуваній військовій необхідності перед запобіганням супутнім втратам, включаючи загибель мирних жителів», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські війська вранці 28 квітня завдали ракетного удару по Україні. Ворог випустив 23 ракети, з яких 21 вдалося збити. У той же час при попаданні в багатоповерхівки в Умані загинуло понад 20 людей, серед них є діти.

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