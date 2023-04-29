Данія виділить мільярд євро на відбудову України

Данія запустила нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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За його міністра закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, головна мета програми — це відновлення України. Особливу увагу Данія приділить реконструкції Миколаєва.

Расмуссен наголосив, що засуджує російські ракетні удари по Миколаєву, але вони додають рішучості Данії підтримувати Україну.

«Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися. Поки ви боретесь, Данія буде з вами», — сказав він.