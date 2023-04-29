СБУ затримала ще шістьох колаборантів, які організовували псевдореферендуми

СБУ викрила ще шістьох колаборантів, причетних до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення вони добровільно перейшли на бік окупантыв та запропонували їм свою допомогу у проведенні фейкових плебісцитів.

Зокрема, на Херсонщині викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону увійшли до складу так званих «виборчих дільниць».

Разом з російськими загарбниками вони обходили будинки місцевих жителів та змушували їх «проголосувати» за незаконне приєднання області до складу рф. За свою роботу колаборантки отримували «винагороду» в рублях.

Також на Луганщині затримано жительку тимчасово окупованого Старобільського району. Вона організовувала фейкове волевиявлення як «член територіальної виборчої комісії». Зокрема, зловмисниця складала списки «виборців», видавала «бюлетені» та готувала «протокол голосування». У квітні цього року вона виїхала із зони тимчасової окупації та прибула на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат.

«Після цього фігурантка планувала повернутися назад, утім, співробітники СБУ своєчасно ідентифікували її та затримали», — йдеться у повідомленні служби.

СБУ повідомили зловмисницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із них уже обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше в Одесі засудили жінку, яка розносила бюлетені на «референдумі» у Чорнобаєвці.

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