В Маріуполі дві доби фіксують рух техніки окупантів (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі дві доби фіксується рух техніки російських військ. Серед якої танки, вантажівки з особовим складом і бронеавтомобілі «Тигр».

Про це у Telegram повідомив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя.

«За останні дві доби відновлено реверсний рух з Мангуської частини Маріупольського району через Маріуполь в напрям Новоазовська», — написав Андрющенко.

За словами Андрющенка, загалом зафіксовано:

до 20 вантажівок з живою силою та БК;

до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62.

в бік Мангушу основне переміщення «Тигрів» Росгвардії.

«Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер», — додає Андрющенко.

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