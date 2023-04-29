На Луганщині загострюється гуманітарна криза, цивільним відмовляють у ліках

У тимчасово окупованій частині Луганської області загострюється гуманітарна криза. Цивільним відмовляють у ліках, оскільки більшість йдуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Більшість медикаментів йдуть на потреби окупантів.

«Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів — цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів», — пише пресслужба.

Також зазначається, що у регіоні також суттєво почали зростати ціни на продукти першої необхідності. Паралельно до зростання цін — зростає й безробіття

Раніше Chas News писав про те, як безкоштовно отримати медикаменти в Україні за програмою «Доступні ліки».

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