Ідентифікація тіл показала, що в Умані загинули п’ятеро дітей

В Умані на місці ракетної атаки по житловому будинку триває розбір завалів.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

Станом на 29 квітня підтверджена загибель 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла. Під час експертиз з’ясувалося, що загинули п’ятеро дітей: двоє хлопчиків (1,5 та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівці в Умані, зруйновано цілий під’їзд.

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