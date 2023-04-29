Зеленський про допомогу Україні: були моменти, коли нас підводили

Володимир Зеленський заявив, що під час війни були моменти, коли партнери підводили Україну в наданні військової допомоги.

Про це він розповів в інтерв’ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

«На війні дуже важливо все робити вчасно. І розраховувати на тих, хто тобі, щось пообіцяв або дав слово. Це дуже важливо. На цій війні в нас були моменти, коли нас підводили. Я хочу вам подякувати, що цього не було з вашими країнами», — сказав глава держави.

Зеленський додав, що війна з росією дуже складна і масштабна, і жодна країна світу не може сама повністю забезпечити Україну всім необхідним.

«Тому це складна війна. Це ребус, який має Україна не лише розв’язати, а ще й перемогти. Тому, якщо ми не переможемо — програє цивілізований світ», — підсумував президент.

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