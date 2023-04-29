Внаслідок вибуху в Севастополі знищені більше 10 резервуарів з нафтопродуктами

У Севастополі 29 квітня внаслідок вибуху було знищено більше 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тис. тонн.

Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України.

За словами Юсова, ці нафтопродукти були призначені для потреб Чорноморського флоту рф. Представник розвідки додав, що вибухи є «божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей»

«Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора», — попередив Юсов.

Він також зазначив, що на ураженому об’єкті окупанти розкрадали нафтопродукти та здійснювали інші корупційні дії.

Нагадаємо, вибух в Севастополі пролунав у ніч на 29 квітня. На місці події загорілись резервувари з паливом на площі близько 1 тис. кв м.

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