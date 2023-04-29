Клієнти повідомляють про збій в роботі «ПриватБанку». В установі прокоментували

Застовник monobank Олег Гороховський повідомив про проблеми в роботі «ПриватБанку». За словами бізнесмена, труднощі виникають при оплаті картами monobank в терміналах «ПриватБанку», при знятті готівки у банкоматах та при переказі коштів на карти «ПриватБанку».

В установі прокоментували ситуацію. Прессекретар «ПриватБанку» Олег Серга розповів «Суспільному», що технічної проблеми з їхнього боку немає та припустив збій у платіжних системах.

Він додав, що термінали інших банків також працюють з перебоями. Терміни вирішення проблеми невідомі.

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