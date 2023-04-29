Японські партнери передали рятувальникам шість кранів-вантажівок

У Київській області пройшла церемонія передачі гуманітарної допомоги для Державної служби України з надзвичайних ситуацій від Японського агентства міжнародного співробітництва “JICA”. Рятувальникам японські партнери передали шість кранів-вантажівок.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Японська сторона, і, зокрема, організація “JICA”, вже надали нам багато ресурсу… Я маю надію на подальше наше спілкування і взаємодію з японським урядом”, – сказав голова ДСНС Сергій Крук.
Окремо очільник українських рятувальників зазначив, що територія України надзвичайно замінована, і потрібно дуже багато років, щоб її очистити від вибухонебезпечних предметів.
“Але ми розуміємо, що нам цікавий результат (щодо цього — ред.), і він буде швидким. Ми розраховуємо, в тому числі, і на підтримку японської сторони — посольства, японського народу тощо”, – заявив Крук.
Зі свого боку посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі поінформував, що для того, щоб розпочати по-новому потужне життя в Україні, щоб повернулися люди, які її покинули, дуже важливо розмінувати нашу територію не тільки від вибухових речовин, а також і від фрагментів, які залишилися від вибухів якихось будівель.
За його словами, це – один з найважливіших процесів (в Україні — ред.).
“Ми розуміємо, що будуть потрібні навіть не роки, а десятиріччя, щоб закінчити всю діяльність, яка пов’язана з розмінуванням. Я хочу наголосити, що Японія буде підтримувати Україну ще багато років попереду – скільки знадобиться, щоб закінчити всю цю діяльність”, – уточнив дипломат.
Посол Японії в Україні також познайомив Крука з представниками приватного сектору, які працюють у сфері підготовки необхідного обладнання (щодо цього — ред.).
“Я звертаюся до вас за допомогою, бо нам потрібно виробляти більше цього обладнання для України. Тому ми дуже сподіваємося на вашу підтримку і працю”, – сказав Кунінорі.
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