Закордонні партнери передали українському учнівству 10 тисяч гаджетів

UNICEF Ukraine за фінансової підтримки Європейського Союзу й Республіки Корея доставив 5 тисяч планшетів для учнів молодшої школи. Таку саму кількість гаджетів отримають школярі й школярки середнього й старшого шкільного віку.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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“Третина школярів, які сьогодні повинні навчатися у дистанційному форматі, не можуть це робити через відсутність будь-якого девайсу. Тож разом з партнерами робимо усе, щоб кількість дітей, які мають доступ до комп’ютерного обладнання, постійно зростала. Це критично важливо для тих областей, які регулярно потерпають від російських атак та мають тимчасово окуповані території”, — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Нове постачання від ЮНІСЕФ допоможе українським дітям продовжувати навчання онлайн, особливо там, де відвідування школи неможливе через безпекову ситуацію.