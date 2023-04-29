Повінь – зміна системи

Menu
Close

Збройні сили Литви передали українським військовим шість позашляховиків Land Rover

29.04.2023

Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover.

Як передає Amazing Ukraine, про це у твітері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Авто надійшли від Збройних сил Литви. Також ЗС передали українським військовим продовольчі пайки.

“Все необхідне для підтримки мобільності”, – додав Анушаускас

  • Нацбанк перерахував до бюджету майже 72 мільярди гривень
  • Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові
  • Гурт «Антитіла» анонсував концерт у Ялті
  • Світова прем’єра польсько-української короткометражки «Як це було» відбудеться у Каннах
  • Мовний омбудсмен з початку року отримав 1,2 тисячі скарг
  • Мінкульт заблокував будь-яке будівництво в історичному центрі Львова
  • Відбудову Харкова обговорять на саміті в американському Денвері
  • В Україні запрацювала Програма розвитку торгівлі для середнього та малого бізнесу
 