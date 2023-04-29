Збройні сили Литви передали українським військовим шість позашляховиків Land Rover

Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover.

Як передає Amazing Ukraine, про це у твітері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Авто надійшли від Збройних сил Литви. Також ЗС передали українським військовим продовольчі пайки.

“Все необхідне для підтримки мобільності”, – додав Анушаускас