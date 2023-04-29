США передали Україні датчики для виявлення ядерних вибухів

США передали Україні датчики виявлення викидів радіації від застосування ядерної зброї.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The New York Times.

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Національне управління ядерної безпеки у відповідь на запит видання повідомило, що мережа датчиків розгортається “по всьому регіону” і дасть можливість “визначити параметри, місце та наслідки будь-якого ядерного вибуху”.

Управління наголошує, що в ньому йдеться про те, що розлога система датчиків позбавить Росію можливості “анонімно” використовувати ядерну зброю в Україні.

Зазначається, що у разі виникнення в Україні надзвичайної ситуації через ядерний вибух аналіз швидко надійде держорганам США для вживання екстрених заходів щодо захисту населення.

Як пише видання, розгортання системи виявлення застосування ядерної зброї свідчить про те, що США не вважають неможливим такий сценарій розвитку подій.