Чеські волонтери передали ЗСУ санітарні автомобілі

Чеська волонтерська організація Team4Ukraine передала українській армії три автомобілі Humvee, спеціально пристосовані для транспортування поранених у найсуворіших умовах війни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє чеське видання Іrozhlas.

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Волонтери організації Team4Ukraine, головною метою котрих є підтримка українського війська, розповіли про те, як вони започаткували цей проєкт.

«Ми почали збирати гроші восени минулого року на додаткові автомобілі швидкої допомоги, які в першу чергу поїдуть на передову. Вони вивозитимуть поранених військових та мирних жителів від лінії зіткнення.

Ми обрали хаммери армії США, адже їх в Україні вже досить значна кількість, йдеться про кілька тисяч машин, поставлених армією США чи іншими союзними державами. Для них є логістика, запчастини, сервісники вже розбираються в тих машинах. Водночас вони мають дуже хорошу прохідність і здатні транспортувати двох лежачих поранених і двох сидячих», – каже Ян Суллі Гержманек з Team4Ukraine.

Саллі та його друзі з Team4Ukraine вдосконалили та модифікували ці машини.

Техніку відремонтували, обладнали перетворювачем напруги, засобами нічного бачення, медичним обладнанням, придбали апарати ШВЛ і носилки. А для кращої безпеки авто добронювали.

«Ми поставили три таких машини до двох різних підрозділів. Один служитиме в Херсонській області, а два – під Бахмутом. Ми сподіваємося, що це врятує якомога більше життів», – підсумовує Ян Саллі Гержманек і дякує всім, хто долучився до проєкту.

Перед відправкою на передову українські водії спершу мають навчитися керувати цією технікою, адже вона відрізняється від звичного цивільного авто.

Зараз до одного із трьох автомобілів звикає Роман. Спочатку він возив вбитих та поранених на старенькому незручному радянському УАЗику. Потім купили джип, але він теж не ідеальний для поїздок на фронт, авто вже кілька разів розстрілювали. Вікна у ньому заміняє фанера або вагонка. Тепер Роман навчатиметься керувати новим Humvee.

«Ми знаходимося під постійним обстрілом, але я не думаю про це, тому що знаю, що є поранені, яким потрібна швидка допомога, тому я просто зосереджуюсь на цьому завданні.

Інколи доводиться зупиняти машини і йти на позиції пішки, тому що там неможливо проїхати. Іноді у нас спускають шини, тому ми просто їздимо на дисках. По нас стріляють з кулеметів, гранатометів і навіть протитанкових керованих ракет», – каже він.