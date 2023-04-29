На Херсонщині готуються до евакуації у випадку масованого обстрілу області

На Херсонщині почались превентивні заходи з евакуації цивільного населення на випадок масованого обстрілу області.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Посадовець зазначив, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України. Тому голова ОВА доручив завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області. Будуть визначені безпечні маршрути виїзду автотранспорту та місця тимчасового розміщення людей.

Доручення довели до місцевих адміністрацій, щоб вони були готові до оперативної евакуації населення.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище.

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