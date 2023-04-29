Президент Володимир Зеленський вірить, що український контрнаступ буде успішним, але Київ очікує на більшу кількість зброї, щоб зберегти життя військових.

Про це він розповів у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

«Контрнаступ буде, я вірю, що він буде успішний і ми зможемо деокупувати наші території. Я не готовий говорити, коли це буде, яким чином. Так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї… Ми хочемо зберегти якомога більше життів, тому вирішальне значення має зброя», — сказав глава держави.

Зеленський також вірить, що Україна поверне Кримський півострів.

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