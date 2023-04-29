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Володимир Зеленський вірить, що український контрнаступ буде успішним

29.04.2023

Президент Володимир Зеленський вірить, що український контрнаступ буде успішним, але Київ очікує на більшу кількість зброї, щоб зберегти життя військових.

Про це він розповів у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

«Контрнаступ буде, я вірю, що він буде успішний і ми зможемо деокупувати наші території. Я не готовий говорити, коли це буде, яким чином. Так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї… Ми хочемо зберегти якомога більше життів, тому вирішальне значення має зброя», — сказав глава держави.

Зеленський також вірить, що Україна поверне Кримський півострів.

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