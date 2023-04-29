В МВС пояснили, які комбінації літер Z і V на номерних знаках заборонив уряд

Кабмін ухвалив постанову, у якій заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки із символікою, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну, тоталітарними режимами.

У МВС пояснили, що під заборону потрапляють літери Z та V. Обмеження стосується використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф». Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Також заборона поширюється на написи та зображення, символіку комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

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