В Умані завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару

Міністр внутрішніх справ України повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції в Умані.

Ігор Клименко поінформував, що з-під завалів врятували 17 осіб. Внаслідок російського удару загинули 23 людини, з яких шестеро дітей: троє хлопчиків (1,5, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Слідчі та криміналісти ідентифікували усіх жертв, ще дві жінки вважаються безвісти зниклими. Також внаслідок ракетного удару поранено дев’ятьох людей.

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