Папа Римський Франциск зустрівся з українськими біженцями в Угорщині

Папа Римський зустрівся з українцями, які стали біженцями в Угорщині.

Про це повідомляє Reuters.

Франциск провідав близько 600 біженців, бідних людей та безпритульних у церкві Святої Єлизавети в Будапешті. Понтифік поспілкувався з українцями Олегом Яковлівим, його дружиною та п’ятьма дітьми, які мусили покинути Дніпро рік тому.

«Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато людей страждали та досі страждають від війни», — сказали біженці Папі. Всього в Угорщині попросили тимчасового захисту близько 35 тис. українців.

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