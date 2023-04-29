Російські пілоти намагаються спровокувати американців на повітряний бій у Сирії

Представник Центрального командування США полковник Джо Буччіно заявив, що російські пілоти намагались вести повітряний бій з американськими літаками над Сирією.

Про це повідомляє CNN.

За словами полковника, таких спроб було кілька, що є частиною нової моделі агресивної поведінки. Російські пілоти, схоже, не намагаються збити американські літаки, але хочуть «спровокувати» США і «втягнути в міжнародний інцидент».

Буччіно додав, що з початку березня російські літаки порушили протоколи в загальному 85 разів. Сюди також входять 26 випадків, коли борти рф пролітали занадто близько до позицій США в Сирії.

Нещодавно німецькі та британські повітряні сили перехопили три російські літаки, які летіли в міжнародному просторі над Балтійським морем.

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