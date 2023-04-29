30 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 30 квітня

У цю дату в світі відзначають Міжнародний день джазу. Це щорічна подія, організована ЮНЕСКО, яка завершує Місяць джазу. Мета святкування: «підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми».

Також на 30 квітня припадають Всесвітній день мобільності та доступності та День зачіски.

Яке релігійне свято 30 квітня

Віряни в цей день вшановують пам’ять святого Зосима. Він жив у 15 столітті та прагнув пізнати істиний шлях християнства. В юному віці познайомився з ченцем Германом, який жив на Соловецькому острові. Разом святі побудували там келію 1436 року, а потім звели храм. Зосим став ігуменом та помер 1478 року.

День ангела 30 квітня

Іменини в цей день святкують Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Які історичні події стались 30 квітня

711 — Військо Таріка бен Зіяда висадилось на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.

1803 — США купили Луїзіану у Франції за $15 млн.

1838 — Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.

1840 — петербурзький цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу «Кобзаря» Т.Шевченка з друкарні Є. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.

1854 — Відкриття першої залізниці в Бразилії.

1900 — Анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.

1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки

1977 — Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей.

1999 — у зв’язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.

2018 — АТО на сході України було змінене на Операцію Об’єднаних сил.

Хто народився 30 квітня

1310 — Казимир Великий, Король Польщі і Русі з династії П’ястів.

1504 — Франческо Приматіччо, французький художник, архітектор, скульптор доби маньєризму.

1777 — Карл Фрідріх Гаусс, німецький математик і астроном.

1848 — Олександра Єфименко, український історик і етнограф.

1850 — Ієронім Ясинський, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.

1863 — Макс Складановський, німецький винахідник і один з перших кіновиробників. Разом з братом Емілем винайшов апарат для зйомки і проєкції фільмів Біоскоп (Bioskop).

1869 — Ганс Пельціг, німецький архітектор, художник і сценограф.

1901 — Саймон Кузнець, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1971.

1932 — Василь Шевчук, український письменник.

1946 — Карл XVI Густав, король Швеції.

1956 — Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.

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