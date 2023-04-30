Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 30 квітня. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за добу там відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За мину завдав сім ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни вдарили з авіації по Галаганівці та Леонівці,здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Стукалівка, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка і Могриця Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти активно застосовують дрони для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно наступав у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії, у Бахмуті тривають бої. Противник провів безуспішний наступ у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки росіян біля Мар’їнки та Новомихайлівки. Обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. Обстріляв, зокрема, Времівку, Новосілку, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку та Кам’янське на Запоріжжі та Гаврилівку, Зміївку, Берислав, Козацьке, Іванівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське, Кізомис і Херсон.

Українська авіація за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби ППО, артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

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