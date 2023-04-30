В Брянській області сталася пожежа та обвал будинку: деталі

Уночі 30 квітня у російському селищі Суземка Брянської області сталася пожежа, частково зруйновані будинки. Місцева влада заявляє про обстріл ЗСУ.

Про це повідомив губернатор Брянської області рф Олександр Богомаз.

За його словами, внаслідок завданого «українськими націоналістами» удару нібито загинули двоє жителів селища. Також заявляють про повністю зруйнований житловий будинок, ще два — мають часткові руйнування.

Згодом Богомаз повідомив про ще один обстріл з боку ЗСУ, цього разу російська ППО нібито збила частину снарядів.

«ЗСУ знову здійснили обстріл селища Суземка за допомогою РСЗВ. Системою ППО збройних сил рф було збито кілька снарядів. Постраждалих немає. Частково зруйновано один житловий будинок. Оперативні служби працюють дома», — заявив губернатор.

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