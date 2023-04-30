Окупанти обстріляли центр Куп’янська з реактивної артилерії (фото)

Уранці 30 квітня російські окупанти обстріляли Куп’янськ на Харківщині з РСЗВ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп’янська», — йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки сталися пожежі, пошкоджено приватний будинок та гаражі, знищено чотири автівки. Через обстріл ніхто не постраждав.

Також в ОВА повідомили, що минулої доби окупанти продовжили обстріли Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Під вогнем опинилися Куп’янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

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