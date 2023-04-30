Після вибухів у Севастополі окупанти масово пишуть рапорти на відпустку — Генштаб

Унаслідок пожежі на нафтобазі в окупованому Севастополі 29 квітня російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку на території росії.

Вони побоюються початку так званого «гарячого курортного сезону» у Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів», — йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що унаслідок масштабної пожежі знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тис. тон.

Нафтобаза забезпечувала кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по Україні.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що російським кораблям зараз безпечніше знаходиться у морі, ніж у бухтах Севастополя.

«Вони зараз будуть проситися виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трішки безпечніше, ніж знаходитися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама «бавовна» має риси зростати і в морській воді», — зазначив Братчук.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.