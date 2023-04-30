Україна отримає від USAID ще $1,25 млрд на медзаклади, рятувальників та освіту

США через Світовий банк надають Україні ще 1,25 млрд доларів на потреби у сфері охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти. Про це оголосила Посол США в Україні Бріджит Брінк.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.
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“Пишаюся тим, що USAID через Світовий банк виділило ще 1,25 мільярда доларів США на фінансування охорони здоров’я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ”, – зазначила Посол.
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