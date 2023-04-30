Російські командири саджають порушників дисципліни у карцер — британська розвідка

Останніми місяцями командири армії рф посилили контроль за дисципліною. За порушення окупантів почали саджати у в’язниці-землянки.

Про це повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Зокрема, самі загарбники повідомляють, що їх поміщали у саморобні камери з отвору у землі, покритих металевими ґратами. Так їх карають за дрібні правопорушення, включаючи пияцтво і спроби розірвати свої контракти.

У розвідці відзначають, що у на початку вторгнення російські командири майже не контролювали дисципліну. Тим, хто не хотів воювати дозволяли спокійно повернутися додому.

«З осені 2022 року було дещо дедалі більше драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни. Тим більше, коли начальник Генштабу Валерій Герасимов став командувачем операцією у січні 2023 року», — йдеться у звіті.

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