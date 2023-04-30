ОК «Південь» про підрив нафтобази у Севастополі: елемент підготовки до українського контрнаступу

Пожежа на нафтобазі у Севастополі 29 квітня є одним з елементів підготовки до українського контрнаступу.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, вибух спричини «високий ступінь тривожності» серед окупантів. Тепер вони намагаються евакуювати свої родини і виїхати з півострову.

«Те, що підірвана логістика ворога — один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, на який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати», — сказала Гуменюк.

Раніше у Генштабі повідомили, що через пожежу на нафтобазі у Криму ширяться панічні настрої про недієвість російської ППО. Після вибухів окупанти масово пишуть рапорти на відпустку.

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