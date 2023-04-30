Україна знайде та знищить усі воєнних злочинців — Буданов

Україна знайде та ліквідує усіх окупантів, які здійснювали воєнні злочини в Україні. Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

«Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу», ― запевнив Буданов.

При цьому він наголосив, що Україні не потрібно зброя від американців чи будь-кого ще, щоби «дістатися до росіян».

«У нас для цього достатньо українських засобів та зброї», — відповів Буданов на запитання, чи заважає Україні заборона США на використання американських озброєнь для ударів по території рф.

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