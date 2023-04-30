Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через росіян та білорусів

Україна вирішила бойкотувати чемпіонат світу з дзюдо через дозвіл виступити на змагання росіянам та білорусам під нейтральним прапором.
Про це «Суспільному Спорт» розповів головний тренер команди Віталій Дуброва.
«Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі», — сказав Дуброва.
Він зазначив, що Міжнародна федерація дзюдо допустила до заявки на змагання навіть тих російських спортсменів, які є членами російської армії.
«У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче, в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність», — пояснив Дуброва.
За його словами, Україна намагатиметься протистояти такій ситуації. Зокрема, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк поїде в Катар, щоб виступити з відповідною промовою на світовому конгресі.
Чемпіонат світу з дзюдо відбуватиметься з 7 до 14 травня у Катарі.
Нагадаємо, 29 квітня, в останній день подачі заявок, Міжнародна федерація дзюдо дозволила 20 росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором. При цьому у березні 2023 року організація сама рекомендувала не допускати до турнірів атлетів з контрактами зі збройними силами росії чи Білорусі.
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