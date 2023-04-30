Генштаб показав, як данські інструктори тренують українських бійців у Британії (фото)

У Великій Британії до навчань українських військових залучені інструктори зі Збройних сил Данії. Фото з тренувань опублікував Генштаб ЗСУ.

Під час навчань українські бійці отримують навички з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію.

«Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України», — зазначили у Генштабі.

Контингент військовослужбовців Данії приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців у Великій Британії у 2023 році.

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