Генштаб рф хоче взяти під контроль усі ПВК — ГУР

Генеральний штаб Збройних сил рф намагається взяти під контроль російські приватні військові компанії та інші воєнізовані формування.

Про це голова ГУР МО Кирило Буданов розповів в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка керуватиме і командуватиме усіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», — зазначив він.

Буданов додав, що сьогодні РФ здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

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