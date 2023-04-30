Макрон пообіцяв надати ЗСУ «потужний бронетанковий пакет» — Зеленський

Франція продовжить поставки бронетехніки до України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

«Швидкість і конкретність реагування — це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету», — розповів Зеленський, але не уточнив, що саме до нього увійде.

Президент також детально поінформував Макрона про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні.

Ще однією з тем розмови стала підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому, як очікує Зеленський, мають бути ухвалені рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру запрошення до Альянсу.

Нагадаємо, раніше Франція вже передала Україні самохідні гаубиці Caesar та легкі колісні танки AMX-10 RC

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.